- Ediția din acest an a festivalului Plai se va desfașura in perioada 14-16 septembrie, la Muzeul Satului Banațean, unde publicul este asteptat la „9 concerte world music, 2 seri de after party, peste 200 de workshop-uri și ateliere, proiectii de filme, expozitii, foodcourt si toata diversitatea de activitati…

- O scena impozanta de nu mai putin de 18 metri lungime, care depaseste, din spusele organizatorilor, inaltimea unui bloc cu patru etaje, vreo 250 de tone in greutate, niscaiva echipamente care inseamna 500 m2 de ecrane LED, nu mai putin de 12 tiruri de cate 12 tone, necesare transportarii celor 50.000…

- Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1993? DE LA O ZI LA ALTA Ca n-a fost vorba doar despre o simpla plimbare se poate vedea si din acest... PRIM BILANT AL TURNEULUI SUD-AMERICAN! Din delegatia care I-a insotit pe presedintele lliescu in vizitele oficiale intreprinse in Argentina,…

- Muzicianul britanic Fatboy Slim, trupa germana Guano Apes si grupul hip-hop american Onyx sunt vedetele celei de-a cincea editii a Festivalului de arta si cultura urbana #CreativeFest, programat cu acces liber la complexul Romexpo din Bucuresti, in ultimul weekend al lunii iulie.

- Lucrarile de reabilitare a statuii ecvestre a domnitorului Ștefan cel Mare, de pe platoul Cetații de Scaun, decurg conform planului, incat sucevenii o vor putea admira in stadiul final atunci cand vor vizita zona, in preajma Festivalului de Arta Medievala.„Lucrarile se desfașoara intr-un ritm ...

- Pentru asigurarea accesului la evenimentele organizate in cadrul Festivalului de Muzica si Arta AFTERHILLS 2018, in perioada 31.05.2018, ora 15:00 - 4.06.2018, ora 5:00, C.T.P. Iasi pune la dispozitia publicului un traseu special de autobuz, cu urmatorul parcurs: - tur: Piata Unirii - Piata Independentei…

- Fiecare ediție a festivalului UNTOLD dezvaluie un nou capitol din povestea nespusa a Tarâmului Nopții și Magiei, tarâm ocrotit de Magicianul Milenar. În acest an fanii festivalului vor face cunoștința cu noi personaje, care îi vor conduceprintr-o lume a iubirii, a luptei binelui…

- Cea de-a doua ediție a festivalului Neversea propune festivalierilor un scop umanitar. Așadar, organizatorii festivalului vor demara impreuna cu primaria municipiului Constanța proiectul „S.O.S Cazino”, campanie prin care organizatorii doresc sa salveze și sa puna in valoare cladirea Cazinoului, devenita…