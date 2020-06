Olt: Familia Luizei Melencu cere instanţei să nu fie vândute maşinile lui Dincă Familia Luizei Melencu contesta la Tribunalul Olt vanzarea a doua autovehicule apartinand lui Gheorghe Dinca, unul dintre ele fiind chiar autoturismul pe care Dinca l-ar fi folosit pentru rapirea adolescentelor Alexandra Macesanu si Luiza Melencu. Contestatia a fost inregistrata la Tribunalul Olt pe 17 iunie si se va judeca marti, in prezenta inculpatului Gheorghe Dinca si a familiei Luizei Melencu, potrivit Agerpres . Mama Luizei Melencu a declarat presei ca masina cu care ar fi fost rapita adolescenta – un autoturism Renault Megane gri – este un mijloc de proba in care mai pot fi gasite alte… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

