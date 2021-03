Stiri pe aceeasi tema

- Municipiul Brasov a intrat incepand de vineri, 19 februarie, pentru o perioada de 14 zile, in „scenariul rosu‟, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) adoptand, joi, o hotarare in acest sens.Conform unei informari transmisa de Institutia Prefectului Brasov, CJSU a luat decizia „constatand…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Cluj anunța ca rata de infectare la nivel județean a scazut la 2,94 cazuri la mia de locuitori. Cifrele sunt valabile pentru ziua de luni, 4... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Bistrița-Nasaud a decis sambata introducerea unor restricții in localitațile Poiana Ilvei, Chiuza, Șieu Magheruș, Braniștea, unde incidența cazurilor de Covid a crescut. Potrivit deciziei CJSU, se introduc restrictii in localitațile Poiana…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Suceava a decis instituirea unor noi restricții in localitațile Falticeni, Milișauți, Horodnic de Jos, unde incidența cazurilor de Covid a trecut de 1,5 la mia de locuitori, și in Pojorata, unde incidența e de peste 3 la mie. Potrivit unei…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a decis astazi sa mențina interdicțiile la nivelul municipiului Buzau dupa ce rata de incidența a cazurilor COVID 19 s-a menținut peste 3 la mia de locuitori. In acest moment este incidența este de 3,84/1000 locuitori, scaderea fiind constanța in ultimele…

- Perioada de carantina pentru municipiul Slobozia a fost prelungita, fiind a patra saptamana in care se aplica masuri stricte de prevenire a raspandirii coronavirusului, in conditiile in care incidenta cazurilor de infectare cu SARS-CoV-2 a ajuns la 7,81 la mia de locuitori. Masura de carantinare…

- Incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile in judetul Olt, la data de 02.12.2020, este de 1,44/1.000 locuitori. In 29 de localitati nu a fost inregistrat, in ultimele 14 zile, nici un caz pozitiv COVID-19. Constatarea incadrarii in limitele de incidenta cumulata a cazurilor pe ultimele 14 zile…