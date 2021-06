Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt, Cristian Grigorescu, disparitia batranului a fost sesizata in ziua de 2 iunie, de catre fiul acestuia, iar cautarile efectuate cu echipe sporite de politisti si pompieri au durat 18 ore. Barbatul de 87 de ani plecase de…

- Politistii din cadrul Serviciului pentru Actiuni Speciale al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), impreuna cu jandarmii si angajatii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, au intervenit in forta si au fortat usa de acces in locuinta unui barbat in varsta de 56 de ani din municipiul Botosani…

- Politistii de investigare a criminalitatii economice din Olt efectueaza, miercuri, 15 perchezitii in cinci localitati din judet, la domiciliile unor persoane, la cabinete medicale si la unele primarii, intr-un dosar de fals in inscrisuri oficiale si uz de fals in vederea fraudarii unor beneficii sociale,…

- Partida de vanatoare din judetul Bihor la care un barbat de 46 de ani a fost impuscat accidental in cap era neautorizata, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bihor. "In urma primelor cercetari efectuate la fata locului de politistii Sectiei 2 de Politie Rurala Beius impreuna…

- Un barbat de 59 de ani, din localitatea Susenii Bargaului, a fost gasit decedat, luni, intr-o fantana, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bistrita-Nasaud, arata Agerpres. "Astazi (luni n.r.), politistii din cadrul Sectiei 2 Politie Rurala Prundu Bargaului…

- Politistii din Botosani au deschis o ancheta penala dupa ce un copil de 14 ani a fost prins conducand un autoturism pe un drum national, a declarat, joi, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), Delia Neniscu. Potrivit sursei citate, politistii din cadrul Sectiei de Politie…

- Politistii s-au sesizat din oficiu si au intocmit dosar penal pentru uz de arma fara drept, purtare abuziva si omorarea fara drept a animalelor, dupa aparitia in spatiul public a unor imagini cu un cioban amenintat cu o arma si cu un caine legat de partea din spate a unei masini, potrivit purtatorului…