- Cei 20 locatari ai blocului din Slatina, evacuați in urma unei explozii intr-o garsoniera, se pot intoarce in propriile apartamente, anunța ISU Olt. Incendiul nu a afectat structura blocului, conform expertizei Inspectoratului in Constructii."In urma expertizei Inspectoratului Judetean in Constructii…

- In garsoniera unde s-a produs explozia se aflau doi batrani. O femeie de 75 de ani și un barbat de 81 de ani. Ambii au ajuns la spital cu arsuri de gradul doi la maini și cap.O femeie a suferit un atac de panica, dar aceasta a refuzat transportul la spital. Peste 30 de pompieri au intervenit la fața…

- Explozie la o garsoniera din Slatina in aceasta dimineața. In urma incidentului locuința a luat foc. La fața locului au intervenit mai multe echipaje de pompieri. Trei persoane au ajuns la spital. Deflagrația a afectat intregul imobil. Inspectoratul de Stat in Construcții a luat decizia ca locatarii…

- Tanarul de 24 de ani din comuna Falcoiu, care a fost dat disparut joi seara in raul Olt, a fost gasit inecat. El a fost adus la mal de catre echipa de scafandri de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența Olt, relateaza Agerpres.Barbatul a fost resuscitat de salvatori deoarece era in stop cardio-respirator.…

- Un tanar care s-ar fi inecat joi seara in raul Olt, in zona localitatii Falcoiu, este cautat de mai multe echipaje de pompieri si scafandri de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Olt, potrivit purtatorului de cuvant al institutiei, Alin Basasteanu potrivit Agerpres Impreuna cu tanarul…

- Un tanar care s-ar fi inecat joi seara in raul Olt, in zona localitatii Falcoiu, este cautat de mai multe echipaje de pompieri si scafandri de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Olt, potrivit purtatorului de cuvant al institutiei, Alin Basasteanu, citat de Agerpres.Impreuna cu tanarul care…

- Un numar de 20 de persoane au fost evacuate miercuri seara dintr-un bloc din municipiul Slatina, dupa ce locatarii au simtit miros puternic de gaze pe casa scarii, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt, Alin Basasteanu. Dupa cateva zeci…

- Primaria Satu Mare a demarat lucrarile de refacere a instalației comune de gaz a blocului de pe b-dul Cloșca, afectat de explozia din 27 noiembrie, precum și revizia generala a instalației. Lucrarile sunt efectuate din fonduri alocate de Primaria Satu Mare, in baza unei hotarari a Comitetului Local…