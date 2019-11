Olivia Newton-John vinde la licitaţie costumul din piele neagră purtat în filmul ''Grease'' Actrita si cantareata Olivia Newton-John a anuntat sambata ca va pune in vanzare in cadrul unei licitatii cateva sute de obiecte din colectia sa personala, inclusiv celebrul costum din piele neagra pe care l-a purtat in filmul muzical "Grease", cu scopul de a strange fonduri pentru un spital de oncologie pe care il finanteaza in Australia, informeaza DPA. Casa de licitatii care organizeaza aceasta licitatie, ce va avea loc in Beverly Hills, California, estimeaza valoarea acelui costum la 200.000 de dolari. Vedeta australiana, in varsta de 71 de ani, a precizat pentru DPA ca va dona o parte consistenta… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rochia purtata de Lady Gaga la gala Globurilor de Aur 2019, care a fost creata de Valentino, a fost pusa in vanzare pe un site american de o camerista a unui hotel din Beverly Hills care a depus-o la obiecte gasite.

- Supermodelul german Heidi Klum, in varsta de 46 de ani, a facut senzatie din nou cu vestimentatia aleasa, un costum sangeros care a transformat-o in extraterestru umanoid, la petrecerea sa anuala de Halloween din New York City, aflata la cea de-a 20-a editie.

- Olivia Neton-John a decis sa scoata la licitație costumul din piele pe care l-a purtat in filmul "Grease", in care a jucat alaturi de celebrul actor John Travolta, relateaza unotv.com. Vedeta se așteapta ca suma obținuta pentru celebrul costum din piele sa ajunga la 200.000 de dolari. Licitația va avea…

- Geaca de piele și o pereche de pantaloni purtate de Olivia Newton-John in filmul "Grease", lansat in anul 1978, vor fi scoase la licitație, sambata, de casa Julien’s Auctions, cu scopul de a strange bani pentru centrul de tratament oncologic pe care actrița l-a fondat, potrivit Reuters, anunța MEDIAFAX.Costumația…

- ANAF a scos mai multe autoturisme la licitatie, unele dintre acestea cu preturi foarte bune pentru amatorii de chilipiruri, printre ele un Mercedes-Benz.Masinile scoase la licitatie au apartinut unor firme cu probleme, de unde au fost confiscate in contul datoriilor catre stat.Daca ai suficienta rabdare…

- ​Olivia Newton-John, celebra actrița din filmul Grease, a dezvaluit ca a primit din partea medicilor un diagnostic crunt. Starul internațional lupta pentru a treia oara cu cancerul la san, iar acum a confirmat ca boala a ajuns in stadiul patru de metastaza.

- Olivia Newton-John a vorbit despre lupta sa cu cancerul. Aceasta a facut mai multe dezvaluiri in cadrul unei emisiuni televizate. Vedeta in varsta de 70 de ani a vorbit deschis despre lupta sa zilnica cu cancerul la san. Actrița se afla in stadiul patru al acestei boli cumplite. „Cand ți se pune un…

- Celebra actrița Olivia Newton-John, a vorbit despre lupta sa cu boala de care sufera. Olivia Newton-John, in varsta de 70 de ani, a facut marturisiri in cadrul unei emisiuni de televiziune. La show-ul "60 minutes Australia", vedeta a vorbit despre lupta sa de zi cu zi cu cancerul la san. Actrița se…