- Președintele ales al Statelor Unite, Joe Biden, i-a spus marți șefului statului francez Emmanuel Macron ca dorește „revitalizarea relațiilor bilaterale și transatlantice, în special prin NATO și Uniunea Europeana”, care au fost adesea atacate de Donald Trump, potrivit AFP.În…

- Ziarul Unirea 9 noiembrie: Ziua internationala de lupta impotriva fascismului si antisemitismului. Proiecte si programe specifice de combatere a tuturor formelor de rasism, preocuparea statelor europene si a organizatiilor internationale dupa 1990 La data de 9 noiembrie, este marcata, Ziua internationala…

- Un adevarat climat de neincredere s-a manifestat la oficialii guvernamentali in gestionarea pandemiei. De Mesloub Khider - Suntem in razboi, ciocaliți liderii majoritații țarilor aflate in controlul pandemiei coronavirusului. De asemenea, ca raspuns medical pentru a-și proteja populațiile respective,…

- Zilele trecute, a facut ocolul lumii imaginea unui nou-nascut care incearca sa scoata masca chirurgicala a medicului. Dr. Samer Cheaib, medicul din imagine, a acordat un interviu exclusiv pentru Adevarul in care vorbeste despre mesajul optimist al fotografiei.

- Pentru cei care poate inca se mai indoiesc ca infecția cu COVID-19 este cat se poate de serioasa, o colecție de fotografii care documenteaza peste 70 de ore din lupta impotriva COVID-19 poate fi vazuta in Piața George Enescu din București. Este vorba de proiectul “Don’t Take Them for Granted”,…

- Un jandarm dintr-o secție de votare din Brașov a trebuit sa traga cu pistolul, dupa ce un bolnav cu afecțiuni psihice l-a atacat și a asmuțit un caine impotriva sa, a declarat, duminica, purtatorul de cuvant al MAI, Monica Dajbog.Citește și: Date EXIT-POLL la ora 16.00: Lupta este stransa…

- Prim-ministrul indian Narendra Modi s-a angajat sambata in fata Natiunilor Unite ca tara sa isi va pune capacitatile de productie de vaccinuri la dispozitia intregii planete in lupta impotriva pandemiei de COVID-19, transmite Reuters. 'In calitate cel mai mare producator de vaccinuri…

- Dan Alexa (40 de ani) este noul antrenor al divizionare secunde ASU Poli Timișoara. Dan Alexa și-a gasit imediat echipa dupa desparțirea de Rapid. Antrenorul a ratat promovarea in Liga 1, terminand play-off-ul pe ultimul loc, și nu a plecat in cele mai bune condiții din Giulești. „Chirurgul” va avea…