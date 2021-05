Olimpicii din Dolj la matematică vor fi premiaţi pe 1 iunie Elevii din Dolj care au obtinut medalii la Olimpiada Naționala de Matematica „Gazeta Matematica”-ediția 2021 vor fi premiati pe 1 iunie, in cadrul unei festivitati pe care o va organizaFiliala Dolj a Societații de Științe Matematice din Romania la Universitatea din Craiova. Evenimentul va incepe la ora 10.00 si se va desfasura sala 219. Olimpiada Nationala de Matematica „Gazeta Matematica”-ediția 2021 a avut etapa finala pe 24 aprilie 2021 si a fost organizata de Societatea de Stiinte Matematice din Romania, in parteneriat cu compania Intuitext și programul „Hai la Olimpiada!” al Fundatiei eMAG.Societatea… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

