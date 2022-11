Oligarhul ucrainean Rinat Ahmetov investește într-un parc eolian la Ruginoasa, în Iași Omul de afaceri ucrainean Rinat Ahmetov investește in cel mai mare parc eolian din Moldova de la Ruginoasa, valoare investiției fiind estimata la 60 milioane euro. Aceasta ar urma sa fie finalizata pana la finalul anului viitor, dupa cum au anunțat autoritațile locale. Parcul urmeaza sa se intinda pe o suprafața totala de 23 de hectare, iar investiția va fi realizata de firma ucraineana DTEK Renewables International, cu cele mai puternice afaceri in energie, parte a grupului DTEK, componenta holdingului System Capital Management (SCM), deținut de Rinat Ahmetov. Acesta a fost convins de un grup… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Extragerea gazului din platoul continental pontic, dezvoltarea fermelor eoliene, adoptarea pe scara tot mai larga a panourilor solare in gospodariile individuale și construcția a doua noi reactoare la Cernavoda pe baza unui credit oferit de SUA asigura impreuna condițiile unei dezvoltari mai rapide…

- Concret DTEK Renewables International, compania deținuta de Rinat Ahmetov, a devenit partenerul Finas Group, companie clujeana care opereaza piața energiei verde. Cele doua entitați iși doresc sa dezvolte pe termen mediu proiecte regenerabile de 150 de milioane de euro. Astfel, cel mai influent om din…

- Complexul internațional de comerț duty free (fara taxe vamale, n.r.) a fost deschis de autoritațile chineze in orașul Haikou de pe insula Hainan. Suprafața sa este cat echivalentul a aproximativ 300 de terenuri de fotbal la un loc! Conform Agenției de știri Xinhua, complexul comercial este situat pe…

- Constructorul grec Aktor a anunțat ca Lotul 2 al autostrazii Sebeș-Turda va fi deschis și in zona alunecarii de la Oiejdea pe ambele sensuri. In prezent, traficul este restricționat pe o distanța de 1,5 kilometri pe o banda pe sens. Aktor a terminat de așternut balastul stabilizat la km 19, lotul 2…

- O noua investiție in energie regenerabila este propusa in județul Iași, in special pe teritoriul administrativ al orașului Harlau, respectiv un parc eolian cu 9 turbine, proiect al firmei ACK Pașcani. Proiectul este intr-o etapa avansata de autorizare, dupa ce a depașit etapa avizului de mediu. Toate…

- Un parc eolian de 120 de milioane de euro urmeaza sa se construiasca in județul Galați. Investiția va fi realizata de OX2, cel mai mare operator independent de proiecte eoliene la nivel european.

- Consiliul Județean Cluj a demarat o serie de lucrari de intreținere curenta și periodica pe un drum județean. Lucrarile vor dura 3 luni de zile! Este vorba despre DJ 108A Ciucea – Vanatori – limita cu județul Salaj. Lucrarile au drept principal scop asigurarea unei circulații rutiere normale, in condiții…