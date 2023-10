Stiri pe aceeasi tema

- Luni au avut loc perchezitii la domiciliul din Paris al lui Kuzmicev si in regiunea mediteraneana Var.Oligarhul era in continuare retinut marti, dar nu a fost inca inculpat in acest caz. Philippe Blanchetier, avocatul lui Kuzmichev, a refuzat sa comenteze.Rusia va putea sa apere drepturile lui Kuzmicev…

- Kremlinul a declarat luni ca orice amenintare la adresa Rusiei este "inacceptabila", dupa ce presedintele Letoniei a declarat ca NATO ar trebui sa inchida Marea Baltica pentru navigatie, daca Moscova va fi gasita responsabila pentru avarierea gazoductului dintre Finlanda si Estonia, relateaza Reuters,…

- Platforma de socializare X a eliminat sute de conturi afiliate Hamas si a luat masuri pentru a elimina sau a eticheta zeci de mii de continuturi, de la atacul grupului militant asupra Israelului, a declarat joi directorul general Linda Yaccarino, transmite Reuters, potrivit news.ro.Masura a venit…

- Vladimir Putin a sugerat joi ca prabusirea, in august, a avionului la bordul caruia se afla seful mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, a fost cauzata de grenade de mana care au explodat in interiorul aeronavei, si nu de un atac cu rachete, relateaza Reuters.Putin nu a oferit mai multe detalii despre…

- O intilnire a liderilor Federației Ruse și RPDC, Vladimir Putin și Kim Jong-un, la Forumul Economic Estic nu este programata. Acest lucru a fost declarat de secretarul de presa al președintelui rus, Dmitri Peskov, pentru RTVI. "Nu sint planificate astfel de contacte la FEE", a declarat Peskov, citat…

- Deși Occidentul acuza Moscova ca l-a asasinat pe liderul Wagner, Evgheni Prigojin, Kremlinul susține ca sunt doar minciuni. Kremlinul a declarat vineri ca sugestiile si speculatiile occidentale ca seful mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, a fost ucis la ordinele sale sunt o „minciuna absoluta”, potrivit…

- Kremlinul dezminte vineri orice responsabilitate in moartea sefului gruparii paramilitare ruse Wagner Evgheni Prigojin, miercuri, si denunta acuzatii in acest sens o ”minciuna absoluta”, relateaza Reuters și News . ”Este o minciuna absoluta. Aceasta problematica (a prabusirii avionului) trebuie abordata…