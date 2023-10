Stiri pe aceeasi tema

- Luni au avut loc perchezitii la domiciliul din Paris al lui Kuzmicev si in regiunea mediteraneana Var.Oligarhul era in continuare retinut marti, dar nu a fost inca inculpat in acest caz. Philippe Blanchetier, avocatul lui Kuzmichev, a refuzat sa comenteze.Rusia va putea sa apere drepturile lui Kuzmicev…

- Sanatatea lui Vladimir Putin face din nou obiectul unor zvonuri, potrivit carora serviciul de securitate al Kremlinului a fost alertat duminica seara, catre ora 21.00 (si ora Romaniei), de ”zgomote ale unei caderi venind din camera” presedintelui rus, care ar fi facut un ”stop cardiac”, potrivit unui…

- O anulare a ratificarii Tratatului privind interzicerea totala a testelor nucleare (Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty, CTBT) ar avea ca obiectiv pozitionarea Rusiei la acelasi nivel cu Statele Unite si nu ar fi un semnal privind intentia de a relua astfel de teste, a afirmat vineri purtatorul de…

- Kremlinul a declarat ca presedintele american Joe Biden nu s-a bucurat niciodata de acelasi nivel de sustinere in randul populatiei precum liderul rus Vladimir Putin, raspunzand astfel la recenta caracterizare a lui Biden despre Putin ca fiind "dictator", relateaza CNN, scrie News.ro."In intreaga…

- Ucraina va trebui sa anuleze un decret care exclude efectiv negocierile cu Rusia, daca se dorește sa existe vreo perspectiva de discuții pentru a pune capat razboiului, a declarat marți Vladimir Putin. Intre timp, liderul nord-coreean Kim Jong Un a ajuns cu trenul blindat in Rusia. Se va intalni cu…

- Daca presedintele Rusiei, Vladimir Putin, va decide sa candideze la viitoarele alegeri prezidentiale din 2024, nimeni nu va putea sa-i faca concurenta, a declarat luni purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, intr-un interviu pentru media rusa de stiri economice ruse RBC, acordat in contextul…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat luni, 11 septembrie, ca președintele rus Vladimir Putin „se bucura de un sprijin absolut din partea populației”, adaugand ca daca acesta va candida din nou la alegerile prezidențiale de anul viitor, „nimeni nu va putea concura cu el”, relateaza…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului a declarat ca exista posibilitatea ca Vladimir Putin sa-și continue mandatul prezidențial și dupa 2024 fara a organiza noi alegeri. „Alegerile noastre prezidențiale nu sunt un exercițiu de democrație, ci doar birocrație costisitoare. Vladimir Putin oricum va fi reales…