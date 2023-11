Stiri pe aceeasi tema

- Ilan Șor a revenit in Israel dupa ce acum patru zile a plecat cu un avion privat intr-o direcție necunoscuta. „Nu se cunoaște unde a fost acesta”, a declarat șeful Centrului de cooperare polițieneasca internaționala, din cadrul Inspectoratului General al Poliției, Viorel Țentiu, pentru Moldova 1 .

- Un strain, care a sosit in Moldova cu o cursa din Turcia, a fugit de pe aeroportul din Chișinau fara sa treaca controlul. Incidentul a fost raportat de Poliția de Frontiera a Republicii Moldova la 6 noiembrie. Potrivit poliției, un barbat de 38 de ani, cetațean al Azerbaidjanului, a sosit la Chișinau…

- 357 cetațeni moldoveni au revenit in Republica Moldova, in zilele de 16-17 octombrie, prin cursele aeriene regulate Tel-Aviv - Chișinau, anunța Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene. In aceeași perioada, 162 de cetațeni ai Republicii Moldova au plecat in Israel, mai arata ultimele date…

- 300 de cetateni romani care au solicitat sprijin in vederea revenirii in tara din Israel urmeaza sa ajunga acasa in cursul zilei de joi, a declarat, pentru Agerpres, purtatorul de cuvant al MAE, Radu Filip. Romanii care se afla pe teritoriul Israelului se pot adresa Ambasadei la Tel Aviv. Radu Filip…

- Autoritațile de la Chișinau, anunța ca din 7 octombrie și pina in prezent 613 pasageri au sosit pe ruta Tel-Aviv - Chișinau, din care 198 sint cetațeni ai Republicii Moldova. Totodata, astazi dimineața, prin dispoziția Prim Ministrului Republicii Moldova, Dorin Recean, a fost activata celula de criza…

- Autoritațile cunosc despre problema zborurilor, numarul mic al acestora și anularile frecvente, și lucreaza insistent pentru a o inlatura, a declarat șefa statului Maia Sandu la Congresul Diasporei. De asemenea, ea a mai adaugat ca autoritațile țin cont de numarul moldovenilor in fiecare țara și incearca…