Oligarhii ruși și-au transferat averile pe numele copiilor, chiar înainte de război Inainte ca Rusia sa invadeze Ucraina, la 24 februarie 2022, oligarhii ruși au transferat active financiare copiilor și partenerilor lor de afaceri pentru a evita sancțiuni, conform unui raport al FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network, biroul din cadrul Departamentului de Trezorerie al SUA). In urma analizelor financiare efectuate in cadrul raportului au rezultate date semnificative cu privire la mișcarea fondurilor și activelor ale oligarhilor ruși care aveau o legatura cu SUA, inainte de invazia militara, inclusiv incercarile oligarhilor ruși și a altor pesonalitați sa-și ascunda bunurile,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Agenția de combatere a criminalitații financiare a Trezoreriei SUA, FinCen, a publicat un raport intermediar privind rezultatele investigației referitoare la acțiunile oligarhilor ruși in perioada premergatoare invaziei rusești in Ucraina, transmite BBC . Potrivit sursei citate, se pare ca aceștia…

- Șeful diplomației chineze, Wang Yi, a declarat, marți, care vor fi prioritațile sale in 2023. El spune ca intenționeaza sa imbunatațeasca relațiile Chinei și cu Statele Unite, dar și cu Rusia, in ciuda animozitații crescute intre Kremlin și Occident dupa invazia lui Putin in Ucraina. Oficialul chinez…

- Kievul si aliatii sai occidentali au respins oferta lui Putin de a discuta, in timp ce fortele sale ataca orasele ucrainene cu rachete, iar Moscova continua sa ceara ca Kievul sa recunoasca faptul ca a cucerit o cincime din tara. Kievul spune ca va lupta pana cand Rusia se va retrage."Propunerile noastre…

- O actrița și poeta din Rusia a criticat razboiul lui Putin in Ucraina și l-a numit pe președintele rus „principalul maniac al secolului XXI”, transmite Sky News. Intr-un interviu cu YouTuberul Yury Dud, Vera Polozkova, in varsta de 36 de ani, și-a exprimat sentimentul de „durere nebuna și rușine” cu…

- Un grup de mame ale soldaților ruși s-a alaturat unui grup de activiști pentru a cere retragerea trupelor Moscovei din Ucraina, lansand duminica o petiție online. Demersul, organizat de grupul Rezistența feminista rusa impotriva razboiului, coincide cu Ziua Mamei in Rusia. Fii la curent cu…

- Echipamente și alte ajutoare militare din țarile NATO in valoare de miliarde de dolari – 18,6 miliarde doar din SUA – continua sa curga inspre Ucraina de cand Rusia a lansat invazia in luna februarie, scrie Business Insider. Nato nu este implicata direct in razboi, dar sprijinul pe care il ofera Ucrainei…

- Fosta senatoare AUR Diana Sosoaca si fostul politician PSD Adrian Severin, condamnat definitiv in 2016 pentru fapte de coruptie, au sarbatorit, joi, Ziua Unitatii Nationele a Rusiei, la ambasada de la Bucuresti. Cei doi apar in fotografiile publicate de Ambasada Rusiei pe Facebook, relateaza g4media.ro.…

- Congresmeni din aripa stanga a Partidului Democrat i-au cerut luni presedintelui Joe Biden, care a delocat miliarde de dolari in ajutor militar Ucrainei in fata invaziei ruse, sa sporeasca eforturile diplomatice si sa angajeze negocieri directe cu Moscova, avand ca obiectiv incheierea rapida a razboiului,…