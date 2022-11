Stiri pe aceeasi tema

- Oligarhi rusi si directori din mai multe companii aflate sub sanctiuni internationale se numara printre lobbystii care participa in prezent la COP27, la Sharm el-Sheikh, relateaza The Guardian, citat de news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Planeta „nu-si poate permite un singur foc de arma”, a declarat intr-un mesaj video catre conferinta COP27 presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, acuzand Rusia ca a deturnat „actiunile colective” necesare impotriva schimbarii climatice.„Exista cei pentru care schimbarea climatica este numai retorica,…

- La COP27, Zelenski spune ca politica climatica este imposibila fara pace, acuzand din nou Rusia pentru toata criza energetica și climatica ce a aparut dupa invazia Ucrainei. Invazia Ucrainei de catre Rusia a distras guvernele lumii de la eforturile de combatere a schimbarilor climatice, a declarat președintele…

- Președintele francez Emmanuel Macron vrea ca „ angajamentele privind schimbarile climatice asumate de țari la summitul de la Glasgow de anul trecut nu ar trebui sacrificate in fața „amenințarilor energetice ale Rusiei”. Declarațiile au fost facute luni (7 noiembrie) la summitul COP27 din Egipt. Vorbind…

- Cea de-a 27-a Conferinta a Partilor la Conventia Cadru a ONU privind Schimbarile Climatice (COP27), care are drept obiectiv sa ofere un nou suflu luptei impotriva incalzirii globale, s-a deschis duminica la Sharm el-Sheikh, in Egipt, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Gazprom a transmis ca nu mai poate livra gaz prin Austria, pe la punctul de granița cu Italia, de la Tarvisio, a anuntat sambata, 1 octombrie, Eni, compania multinaționala cu sediul la Roma, informeaza agenția ANSA.„Gazprom a comunicat ca nu poate confirma volumele de gaz necesare incepand de astazi,…

- Rusii vor opri livrarile de gaz prin gazoductul ce alimenteaza Germania de miercuri incepand cu ora 04:00, ora Moscovei, pana pe 3 septembrie, la aceeasi ora. Gazprom justifica masura prin repararea singurei unitati de pompare a gazului ramasa in functiune. Compania energetica rusa afirma ca, la finalizarea…