Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) a decis sanctionarea Olgutei Vasilescu cu avertisment pentru declaratia „ca neamt, sa vorbesti despre gazare, trebuie sa ai mult curaj”, facuta la adresa presedintelui Klaus Iohannis.

- Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) a decis sanctionarea Olgutei Vasilescu cu avertisment pentru declaratia ”ca neamt, sa vorbesti despre gazare, trebuie sa ai mult curaj”, facuta la adresa presedintelui Klaus Iohannis. Senatorul Vlad Alexandrescu, unul dintre cei care a sesizat…

- "In sfarsit, CNCD a decis sanctionarea Olgutei Vasilescu pentru declaratia ei stupefianta despre etnicii germani. «Ca neamt, sa vorbesti despre gazare trebuie sa ai mult curaj», spunea ea despre Klaus Iohannis, imediat dupa 10 august. Aceeasi Olguta Vasilescu care in anii 2000 aducea elogii maresalului…

- Deputatul USR Cristina Iurisniti a sesizat Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii in legatura cu declaratiile facute de social-democrata Lia Olguta Vasilescu referitor la presedintele Klaus Iohannis. „Am adus la cunostinta CNCD faptul ca, in data de 16 noiembrie, in cadrul unei emisiuni…

- Lia Olguța Vasilescu a anunțat ca își cere scuze public, în cazul în care cineva a înțeles altceva prin afirmația pe care a facut-o despre Klaus Iohannis. Șeful de campanie al PSD a precizat ca nu a vrut sa lezeze sentimentele comunitații evreiești, care a fost cea mai afectata…

- Lia Olguta Vasilescu isi cere scuze public. "Prin afirmatia facuta duminica seara: "Domnul Klaus Iohannis cred ca se vede deja sef de lagar de concentrare si reeduca acolo PSD-istii", nu am vrut, sub nicio forma, sa lezez sentimentele comunitatii evreiesti, care a fost cea mai afectata de…