Stiri pe aceeasi tema

- Senatul a respins marti Ordonanta de urgenta prin care alocatiile copiilor urmau sa fie majorate etapizat. Senatorii au acordat 87 de voturi „pentru” proiectul de respingere a ordonantei de urgenta, 29 de voturi „impotriva” si 12 abtineri. Votul a fost in calitate de prim for sesizat, decizionala fiind…

- "Maine, in Parlament, PSD va vota PENTRU cresterea alocatiilor la copii", afirma Marius Budai, marti seara, intr-o postare pe Facebook. El sustine ca ordonanta prin care s-a amanat dublarea alocatiilor va fi respinsa. "Ordonanta de Urgenta a Guvernului Orban-PNL prin care au amanat…