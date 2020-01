Deputatul PSD Lia Olguta Vasilescu, fost ministru al Muncii, critica intentia Guvernului de a majora varsta de pensionare la 70 de ani, in conditiile in care, spune ea, speranta de viata a barbatilor in Romania este de 71 de ani.



"Mai grav decat orice mi se pare intentia (Guvernului - n.r.) de a majora varsta de pensionare la 70 de ani si nu este o initiativa asumata de vreun parlamentar PNL si nesustinuta de partid, ci este un anunt care a fost facut de la tribuna Guvernului Romaniei chiar de viceprim-ministrul Raluca Turcan si care recunoaste ca modificarea va fi operata in functie…