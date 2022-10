Olguța Vasilescu a fost realeasă în funcție de președinte al PSD Craiova Primarul municipiului Craiova, Lia Olguta Vasilescu, a fost realeasa sambata in functia de presedinte al PSD Craiova, in cadrul conferintei de alegeri a organizatiei. Olguta Vasilescu a fost aleasa de membrii delegati prezenti cu unanimitate de voturi, fiind singura propunere de candidat pentru aceasta functie. “Noua echipa a PSD Craiova trebuie sa pregateasca alegerile din 2024. Stiu ca asa cum ati castigat pana acum, veti castiga si de acum inainte. Cand Lionel Messi a castigat al saselea balon de aur, a fost prezentat in felul urmator: ‘Lionel Messi, fotbalistul imposibil de egalat’. De ce… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

