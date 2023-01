Olguţa, fântânile arteziene şi fondurile europene Subiectul fantanilor arteziene ale caror documentatii de avizare a lucrarilor de intervenții, respectiv studiu de fezabilitate au fost prezentate spre aprobare Consiliului Local (CL) Craiova a facut valuri in sedinta ordinara de joi. Un lucru de asteptat, de altfel, dupa reactiile din mediul online cu privire la investitiile in arteziene preconizate de municipalitate. Primarul Olguta Vasilescu a fost initiatorul celor patru proiecte de hotarare care au incins spiritele si care, in final, au si fost votate. Este vorba de un SF pentru amenajarea unui ansamblu de fantani arteziene pe bulevardul 1… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fantanile arteziene dorite de executivul din Primaria Craiova au incins spiritele in ședința de astazi a Consiliului Local. In premiera in Banie, inainte de ședința a avut loc și un protest al consilierilor locali USR, la care s-au adaugat și alte cateva persoane printre care și liberalul Teodor Sas.…

- Primaria Craiova construiește fantani arteziene sub forma unor balerine pe bulevardul 1 Mai. Costul lucrarilor este peste 45 de milioane de lei. Totodata, administrația craioveana modernizeaza și vechile fantani arteziene. In total, costurile se ridica la 72.014.525 de lei. Primaria Craiova și-a propus…

- Primaria Craiova construiește fantani arteziene sub forma unor balerine pe bulevardul 1 Mai. Costul lucrarilor este peste 45 de milioane de lei. Totodata, administrația craioveana modernizeaza și vechile fantani arteziene. In total, costurile se ridica la 72.014.525 de lei. Primaria Craiova și-a propus…

- Artezienele dorite de Olguța Vasilescu, in colimatorul consilierilor locali USR. Investițiile in modernizarea fantanilor arteziene din Craiova și in realizarea altora noi, dorite de primarul Olguța Vasilescu, au fost taxate dur de consilierii locali USR. Suma care ar urma sa fie cheltuita de municipalitate…

- Doua credite in valoarea de 190 și, respectiv, 150 de milioane de lei, care urmau sa fie accesate de municipalitatea bacauana au fost respinse, in ședința de astazi, a Consiliului local. Consilierii bacauani au respins, in ședința de marți, proiectul prin care municipalitatea ar fi urmat sa se imprumute…

- Primaria Craiova, „corigenta“ la investitii. Sedinta ordinara de joi a Consiliului Local Craiova, ultima din acest an, a avut mai multe puncte „fierbinti“ pe ordinea de zi, la unele fiind nevoie de explicatii din partea executivului. Cresterea tarifului la caldura a generat cele mai multe discutii (proiectul…

- Cine va moderniza strazile din Craiova cu 50 de milioane de euro? Primaria Craiova a trecut la analiza ofertelor primite pentru noul acord cadru pe patru ani privind modernizarea strazilor din municipiu, in special a celor de la periferie, care nu au vazut niciodata asfaltul. Vorbim aici de un acord-cadru…

- Nu e sedinta a Consiliului Local Craiova fara ca executivul sa nu fie pus sa dea explicatii pentru anumite proiecte de hotarare, mai ales cand este vorba de cheltuieli sau de fonduri europene. Ca de fiecare data, la inaintare ies consilierii locali USR, iar vizata este Olguta Vasilescu. La fel s-a intamplat…