- Neagu și compania au pierdut Cupa și Supercupa Romaniei dupa 29-35 cu Buzaul! Joc incredibil pentru Madalina Zamfirescu, Alexandra Subțirica și Alina Czeczi. Gloria Buzau a furnizat o noua surpriza in Cupa Romaniei. Dupa ce a trecut in „sferturi” de SCM Rm. Valcea, dupa aruncarile de la 7 metri, duminica,…

- SCM Gloria Buzau a cucerit in premiera Cupa Romaniei la handbal feminin, dupa ce a invins-o surprinzator pe campioana CSM Bucuresti cu scorul de 35-29 (17-15), duminica, in finala desfasurata in Sala Polivalenta din Braila. Gloria, care a castigat cu acest prilej si Supercupa Romaniei,…

- Cupa Romaniei la handbal feminin vine la Buzau!Elevele antrenate de Aurelian Roșca și Romeo Ilie le-au invins pe campioanele de la CSM București, in finala disputata la Braila. Scorul a fost 35 – 29 (17-15)!

- Intitulata Trofeul Centenar, la Oradea, in 20 si 21 august, competitia va reuni patru echipe de top din Romania si Ungaria, adica CSM Bucuresti, Minaur Baia Mare, respectiv pe Debrecen VSC si FTC Budapesta, anunța news.ro. Gazda CSU Oradea va disputa partide in cadrul turneului cu echipele…

- Campioana Romaniei la handbal feminin, CSM Bucuresti, va debuta in grupa A din Liga Campionilor, in 11 septembrie, in deplasare, cu Team Esbjerg, anunța news.ro. Forul european de profil (EHF) a anuntat, vineri, programul partidelor din grupele Ligii Campionilor la feminin. Prima etapa…

- Echipa de handbal feminin CSM Bucuresti va disputa in aceasta vara meciuri de pregatire cu Ferencvaros TC-Rail Cargo Hungaria, formatie pe care o va avea adversara in Grupa A a Ligii Campionilor, si DVSC Schaeffler Debrecen, informeaza site-ul oficial al gruparii din Capitala. Partidele amicale vor…

- Vicecampioana Romaniei la handbal feminin, CS Minaur Baia Mare, a solicitat un wildcard pentru sezonul viitor al Ligii Campionilor, potrivit site-ului oficial al clubului. Romania ar putea avea astfel doua echipe in cea mai puternica intrecere europeana intercluburi, avand in vedere ca CSM Bucuresti,…