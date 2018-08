Olandezii nu mai încap în Amsterdam. Ce construiesc pe apă Olanda este una dintre țarile cu o densitate a populației foarte ridicata, iar in Amsterdam nu mai este loc pe uscat pentru construcția de locuințe. În 1997, autoritățile olandeze au venit cu ideea de a construi insule pe lacul Ijmeer, plan care ar fi trebuit să genereze apariția a zeci de mii de locuințe noi. Center Island (Centrumeiland) din Amsterdam este a șaptea astfel de insulă, care din 2015 a fost folosită pentru expoziții artistice și ca loc de camping. Acum este pregătită pentru un proiect imobiliar care va găzdui… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

