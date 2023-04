Olanda iși va extinde reglementarile existente privind eutanasia pentru a include posibilitatea de a permite moartea asistata de medic pentru copiii cu varste cuprinse intre un an și 12 ani, bolnavi in faza terminala, a declarat vineri guvernul olandez. Olanda vrea sa acorde “dreptul la moarte” copiilor bolnavi in faza terminala Noile norme se vor aplica unui grup estimat la aproximativ 5-10 copii pe an, care sufera insuportabil din cauza bolii lor, nu au nicio speranța de ameliorare și pentru care ingrijirile paliative nu pot aduce alinare, a declarat guvernul. Ministrul Sanatații, Ernst Kuipers,…