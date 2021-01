Stiri pe aceeasi tema

- Olanda a decis sa devanseze cu doua zile inceputul campaniei de vaccinare anti-Covid-19, care va incepe miercuri, a anuntat azi guvernul tarii, relateaza agerpres . Personalul spitalicesc care lucreaza cu pacientii cu Covid-19 va fi primul care va beneficia de vaccin, alaturi de lucratorii din azilele…

- Autoritatile mexicane au anuntat ca o doctorita, in varsta de 32 de ani, a fost internata in spital, dupa ce a primit vaccinul Pfizer-BioNTech impotriva COVID-19, fiind diagnosticata cu encefalomielita informeaza Reuters. Doctorita a fost internata in unitatea de terapie intensiva a unui spital public…

- Un prim caz de contaminare cu noua tulpina a virusului SARS-CoV-2 aparuta in Marea Britanie a fost descoperit vineri in Franta, la Tours (centru), a anuntat Ministerul Sanatatii. Persoana contaminata, un francez rezident in Regatul Unit, este asiptomatica si a fost izolata la domiciliu, potrivit comunicatului.…

- Romania este pregatita sa inceapa vaccinarea anti-COVID in 27 decembrie, alaturi de celelalte state UE, primele vaccinate urmand sa fie cadrele medicale din cele 10 spitale care au fost implicate de la inceput in tratarea pacientilor cu COVID-19, afirma autoritatile. Potrivit coordonatorului campaniei…

- Israel, o tara cu 9 milioane de locuitori, a depasit luni 3.000 de decese de COVID-19 si continua sa nu poata sa stabilizeze curba infectarilor, inregistrand peste 1.700 de contagieri zilnice, relateaza EFE. Ministerul Sanatatii a informat luni despre 1.720 de cazuri in ultimele 24 de ore si a 3.003…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca a fost stabilita strategia campaniei de vaccinare anti-Covid in Romania, Valeriu Gheorghita, medic la Spitalul Militar Central, fiind numit coordonatorul acesteia. Iohannis a menționat ca, in timpul ședinței care a avut loc marți, la Palatul Cotroceni,…

- Spania a depasit miercuri pragul de 40.000 de decese legate de COVID-19 inregistrate oficial de la inceputul epidemiei, potrivit cifrelor oficiale furnizate de Ministerul Sanatatii, relateaza AFP, potrivit AGERPRES.Tara a inregistrat miercuri 311 noi decese, atingand un total de 40.105 de…

- Ministerul Sanatatii din Germania a solicitat ajutorul armatei pentru asigurarea unei depozitari sigure a viitoarelor vaccinuri impotriva COVID-19, a anuntat marti un purtator de cuvant al Ministerului Apararii german, informeaza Reuters, potrivit AGERPRES.Peste 6.000 de militari sprijina…