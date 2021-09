Olanda: Se dorește interzicerea bancnotei de 500 de euro Ministrul olandez de Finante, Wopke Hoekstra, conduce o miscare europeana comuna care cere interzicerea bancnotei de 500 de euro si platile in numerar de pana la 5.000 de euro. Inițiativa ar veni in sensul prevenirii spalarii de bani si alte activitati infractionale, potrivit site-ului DutchNews.nl. Oficialul le-a spus parlamentarilor ca planul este sprijinit de Belgia, Franta, Italia si Spania, fiecare tara putand decide un plafon chiar mai scazut pentru platile in numerar. Hoekstra lucreaza la un program de limitare a platilor in numerar la 3.000 de euro in Olanda, ca parte a planului national… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

