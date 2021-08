Stiri pe aceeasi tema

- Cinematograful „Arta” și Teatrul „Andrei Mureșanu” din Sf. Gheorghe lanseaza „EVA FilmMakers Fest”, primul festival din Romania dedicat in exclusivitate femeilor care activeaza ca regizor de film. Astfel, timp de o saptamana, in perioada 4-10 septembrie, cinefilii covasneni și nu numai, vor putea urmari…

- Un festival dedicat tinerilor, Ideo Ideis, e in plina desfasurare. 200 de adolescenți din 9 orașe stau fata in fata cu mentori și traineri. Vorbim de o adevarata institutie, care are ca miza educatia tinerilor prin arta.

- SICKICK, artistul fenomen care a devenit viral in mediul online, vine in București, la SAGA Festival, care va avea loc in perioada 10-12 septembrie. Cu peste 3.2 milioane de urmaritori pe TikTok, 3 milioane pe Instagram și 2.7 milioane de subscribers pe YouTube, artistul și producatorul canadian de…

- Aproximativ 1.000 de persoane s-au infectat cu noul coronavirus la un festival de muzica organizat in orasul olandez Utrecht, iar cifra ar putea creste, au anuntat autoritatile sanitare locale.

- Dragoș Diculescu este unul dintre tinerii jucatori romani care au impresionat in ultimele sezoane in Liga Naționala de Baschet Masculin, la SCM U Craiova. Prestațiile lui Dragoș l-au adus și in angrenajul echipei naționale, dar și in atenția mai multor cluburi din strainatate. Contactat de GdS, Dragos…

- Masked Wolf, unul dintre cei mai in voga artiști din lume, vine pentru prima data in Romania, in septembrie, la SAGA Festival. Prezent in top 10 Billboard, in topurile radiorilor internaționale și pe platformele digitale, cu sute de milioane de streamuri, viral pe TikTok, artistul așteapta cu nerabdare…

- Editia 2021 va avea loc in perioada 11-15 august, la Iasi. Cinefilii se vor putea bucura de filmul Stefan Luchian, intr-o proiectie aniversara in prezenta echipei, la 40 de ani de la lansare.

