Olanda reinstituie restricţii după înmulţirea cazurilor de COVID-19 Premierul olandez Mark Rutte a anuntat vineri reintroducerea unor restrictii antiepidemice timp de cel putin trei saptamani pentru a face fata cresterii la niveluri record a numarului cazurilor de COVID-19 , transmite AFP. ''Virusul este peste tot, in toata tara, in toate sectoarele si la toate varstele (...) Din fericire, marea majoritate a populatiei este vaccinata, altfel dezastrul din spitale ar fi fost incalculabil in acest moment'', a declarat Rutte la o conferinta de presa, in timp manifestanti anti-restrictii protestau la Haga. El le-a cerut cetatenilor sa nu primeasca acasa mai mult de… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul olandez Mark Rutte a anuntat vineri reintroducerea unor restrictii antiepidemice timp de cel putin trei saptamani pentru a face fata cresterii la niveluri record a numarului cazurilor de COVID-19.

- Oficialii olandezi anunta o perioada de restricții de trei saptamani, timp in care barurile și restaurantele se vor inchide mai devreme, iar evenimentele sportive se vor desfașura fara public, informeaza Observatornews . Radoiul public NOS a anuțat ca masurile, primele din Europa de Vest de la inceputul…

- Premierul olandez, Mark Rutte, a anuntat marti o serie de masuri pentru a tine sub control numarul de contaminari cu COVID-19. Printre acestea se numara revenirea obligativitatii mastii de protectie in spatiile publice inchise, precum magazinele, relateaza AFP.

- Medicii spun ca situatia spitalelor din Romania este apocaliptica din cauza numarului mare de persoane infecatate cu SARS-COV-2. Marti a fost ziua in care au murit peste 570 de romani infectati cu acest virus, iar medicii sustin ca nu au semnat atatea acte de decese in cei 30 de ani de cand sunt in…

- În Cluj-Napoca incidența Covid-19 este de 7,48 de cazuri la 1.000 de locuitori. Având în vedere ca municipiul nu a depașit pragul de 7,5/1.000, de luni se vor aplica restricții potrivite localitaților cu incidența mai mare de 6/1.000, dar mai mica decât 7,5/1.000.…

- ​Autoritațile din Germania au revizuit condițiile de intrare in țara, in contextul pandemiei de COVID-19, incepand cu data de 3 octombrie, ora 00:00. Conform noilor reglementari, romanii care intra in țara trebuie sa prezinte fie dovada vaccinarii cu schema completa, fie un document care atesta trecerea…

- Rata de incidenta cumulata a COVID-19 calculata la 14 zile a ajuns, vineri, la 7,68 la mia de locuitori in Capitala, potrivit Directiei de Sanatate Publica (DSP) Bucuresti.Potrivit reglementarilor in vigoare, dupa ce rata de infectare depașește 7,5, circulația nejustificata nu mai e permisa dupa ora…

- Co-presedintele AUR, George Simion, sustine ca nu s-a vaccinat impotriva COVID-19, mentionand ca cei 70% dintre romani care nu au facut-o nu sunt “niste idioti total si niste inculti”. Cu toate acestea, George Simion spune ca nu a sfatuit pe nimeni sa nu se vaccineze. George Simion a fost intrebat duminica,…