Olanda intră în carantină strictă în perioada Crăciunului şi Anului Nou, pentru a ţine sub control varianta Omicron a noului coronavirus Masurile, inclusiv inchiderea tuturor magazinelor neesentiale, a restaurantelor, coaforurilor si salilor de sport vor incepe duminica si vor ramane in vigoare pana pe 14 ianuarie. Toate scolile vor fi inchise pana pe 9 ianuarie. “Olanda se inchide din nou. Acest lucru este inevitabil din cauza celui de-al cincilea val care vine asupra noastra cu varianta Omicron”, a declarat Rutte intr-o conferinta de presa televizata. Alte masuri includ o recomandare ca gospodariile sa primeasca nu mai mult de doi vizitatori si ca adunarile in spatiu liber sa fie, de asemenea, limitate la maximum doua persoane.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Masurile care se iau sunt de franare nu de impermeabilizare” Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. FOTO: gov.ro RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Certificatul verde la locul de munca ar trebui sa devina operațional în România înainte sa creasca din nou numarul de infectari…

- Scolile se vor inchide din 20 decembrie, cu o saptamana inainte de inceperea sarbatorilor de Craciun, deoarece copiii, in randul carora sunt cele mai multe cazuri de COVID -19, i-ar putea infecta pe membrii varstnici ai familiei, a declarat premierul Rutte, in cadrul unei conferinte de presa la Haga.„In…

- Varianta de coronavirus Omicron s-a raspandit acum in peste 20 de țari, inclusiv Olanda și SUA. Suspiciuni exista și in Romania. Omicron – cunoscut și ca B. 1.1.529 – este o tulpina de coronavirus cu un numar neobișnuit de mare de mutații. A fost detectat pentru prima data in Africa de Sud saptamana…

- PMP cere Guvernului intrunirea de urgența a factorilor de decizie, la cel mai inalt nivel, pentru intocmirea unui set de propuneri, de prevenire a raspandirii in masa a tulpinii virale Omicron. „Valul cinci al pandemiei ne bate la ușa și lumea intreaga așteapta, cu ingrijorare, efectele raspandirii…

- Doua persoane, dintre care una infectata pozitiv cu coronavirus, au fost arestate pe aeroportul Schiphol din Amsterdam in timp ce se imbarcau intr-un avion spre Spania, dupa ce cuplul fugise dintr-un hotel in care erau puși in carantina dupa ce s-au intorc din Africa de Sud, unde izbucnit focarul Covid…

- Datele preliminare sugereaza ca varianta Omicron prezinta ''un risc sporit de reinfectare'' comparativ cu celelalte variante, inclusiv Delta, varianta de coronavirus dominanta in prezent si cunoscuta ca fiind foarte contagioasa, mai multe informatii despre noua varianta (contagiozitate, severitatea…

- Acești pasageri, de proveniența din doua zboruri din Cape Town și Johannesburg, din Africa de Sud, au fost testați pozitiv pentru Covid-19 la sosirea pe aeroportul Amsterdam-Schipol, a anunțat sambata, 27 noiembrie, autoritatea sanitara din Olanda, la ora cand varianta Omicron provoaca temerile unei…

- Un numar de 61 de pasageri de la doua zboruri venite din Africa de Sud au fost testati pozitiv cu COVID-19 la sosirea la Amsterdam, a anuntat sambata autoritatea sanitara olandeza, care analizeaza rezultatele pentru a vedea daca este vorba de noua varianta a virusului, Omicron, relateaza AFP si Reuters,…