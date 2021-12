Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii au cerut miercuri condamnarea la inchisoare pe viata a celor patru barbati - trei rusi si un ucrainean - inculpati pentru doborarea, deasupra estului Ucrainei, a avionului Malaysia Airlines care efectua zborul MH17, relateaza AFP.

- Procurorii de la tribunalul din Schiphol urmeaza sa ceara saptamana aceasta pedepsele impotriva celor patru barbati condamnati in contumacie pentru doborarea zborului MH17 al Malaysia Airlines in 2014, soldata cu 298 de morti, in estul Ucrainei, relateaza AFP.

- Sotia traficantului de droguri Joaquin 'El Chapo' Guzman, Emma Coronel Aispuro, a fost condamnata marti de un judecator federal american la trei ani de inchisoare dupa ce a recunoscut ca a fost implicata in traficul de droguri al puternicului cartel Sinaloa, relateaza AFP, potrivit Agerpres.…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul teritorial Constanta au dispus sesizarea instantei de judecata, in baza dispozitiilor art. 483 Cod procedura penala, cu acordurile de recunoastere a vinovatiei a inculpatilor BUSU MIHAI si ANAGNOSTE STERE, cercetati sub control…

- O fosta infirmiera japoneza de 34 de ani care a ucis trei pacienti prin contaminarea perfuziilor intravenoase cu dezinfectant a fost condamnata la inchisoare pe viata marti de un tribunal din Japonia, intr-un caz care a șocat Japonia. In timpul procesului sau, femeia a recunoscut ca a ucis pacienti…

- Parchetul britanic l-a acuzat, marti, pe David Henderson, intermediarul zborului in care si-a pierdut viata fotbalistul argentinian Emiliano Sala, in 2019, ca a fost motivat de dorinta de a castiga bani in detrimentul sigurantei, angajand un pilot despre care stia ca nu este calificat pentru a face…