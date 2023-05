Stiri pe aceeasi tema

- "Republica Moldova nu este singura si are sustinerea Europei", le-a transmis cancelarul german Olaf Scholz autoritatilor de la Chisinau, intr-un mesaj in care si-a confirmat prezenta la Summitul Comunitatii Politice Europene (CPE), care va avea loc pe 1 iunie in Republica Moldova, informeaza Radio Chisinau…

- Anuntul a fost facut vineri, 26 mai, de cancelarul german Olaf Scholz, in mesajul in care a confirmat prezenta la Summitul Comunitatii Politice Europene (CPE), care va avea loc pe 1 iunie in Republica Moldova, informeaza Agerpres, care preia presa de la Chisinau."In data de 1 iunie, familia europeana…

- „Moldova, ne vedem in curand!” – este mesajul președintelui Franței, Emmanuel Macron pentru moldoveni. Pe 1 iunie oficialul va veni in Republica Moldova la cel de-al doilea summit al Comunitații Politice Europene (EPC). Comunitatea este o platforma creata la inițiativa președintelui francez, cu scopul…

- Chiar in anul 2023, Republica Moldova poate incepe negocierile de intrare in Uniunea Europeana, a declarat, duminica, la Chișinau, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, cu prilejul prezenței sale la Adunarea Naționala Moldova Europeana. Roberta Metsola, președinta Parlamentului European,…

- Republica Moldova vrea sa adere "cat mai curand posibil" la Uniunea Europeana pentru a se proteja de amenintarea rusa si spera la o decizie "in urmatoarele cateva luni" cu privire la deschiderea negocierilor, a declarat presedinta Maia Sandu intr-un interviu acordat joi agentiei France Presse, citat…

- Cancelarul german Olaf Scholz a confirmat ca va veni in Republica Moldova pe data de 1 iunie la reuniunea Comunitații Politice Europene. In cadrul unei intrevederi trilaterale, la București, cu șefa statului Maia Sandu și președintele roman Klaus Iohannis, cancelarul a menționat ca aceasta intilnire…

- „Ma bucur in mod deosebit ca avem prilejul acestei intrevederi aici la Bucuresti. In centrul discutiilor noastre s-a aflat situatia dificila in care se afla in prezent Republica Moldova. Permiti-mi sa va spun foarte clar de la inceput - Moldova face parte din familia noastra europeana, in vara i-am…

- Parlamentul European (PE) se reunește in perioada 13-16 martie, intr-o sesiune plenara la Strasbourg. Astfel, pe ordinea de zi a evenimentului se regasesc și provocarile cu care se confrunta Republica Moldova in fața incercarilor Rusiei de a deraia traiectoria sa pro-europeana, transmite Deschide.md…