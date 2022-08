Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Olaf Scholz urmeaza sa depuna vineri marturie in fata parlamentarilor cu privire la rolul sau, in calitate de primar al orasului Hamburg, in combaterea unei fraude fiscale de mai multe miliarde de euro, intr-un caz care ameninta sa ii pateze imaginea, relateaza Reuters. In cadrul schemei…

- E-mailurile cancelarului german Olaf Scholz au fost analizate in cadrul unei investigatii in scandalul „CumEx Files", o frauda fiscala privind dividendele, a informat, luni, cotidianul Hamburger Abendblatt, citat de AFP. Anchetatorii au examinat in martie e-mailurile incepand cu 1 ianuarie 2015, cand…

