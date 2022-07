Olaf Scholz: Decizia de a reactiva centralele pe cărbune este temporară Intr-un mesaj video de sambata, Olaf Scholz si-a exprimat regretul fata de decizia Germaniei de a porni 16 centrale electrice pe baza de combustibili fosili aflate in stare latenta si de a prelungi autorizatia de functionare pentru alte 11 centrale, pe fondul temerilor legate de reduceri ale furnizarii de gaze naturale din Rusia. ”Faptul ca, din cauza atacului brutal al Rusiei asupra Ucrainei, acum trebuie sa folosim temporar unele centrale electrice pe care le-am scos deja din functiune este trist. Insa este doar pentru o perioada foarte scurta”, a declarat Scholz. El a insistat ca Germania isi… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

