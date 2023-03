Stiri pe aceeasi tema

- Casa de Cultura „Elisabeta Bostan” din Buhuși a fost inca odata gazda buna pentru Festivalul „Armonii in Timp”, cu spectacolul „Vine, Vine Primavara” care a ajuns la ediția a III-a. Evenimentul, care s-a derulat sambata, 11 martie, a fost dedicat primelor sarbatori de primavara, de Ziua Marțișorului…

- Polițiștii din cadrul Poliției orașului Buhuși au fost sesizați cu privire la plecarea voluntara a numitului Girmacia Petrica, de 42 de ani, din localitate. Aceasta ar fi plecat voluntar de pe raza comunei Filipești unde lucra la o stana, insa nu a revenit pana in prezent. SEMNALMENTE: 1.70 m inalțime,…

- Miercuri, 1 martie 2023, intr-un cadru festiv, la Sala Teatrului de Vara „Radu Beligan” din Bacau, intreg colectivul, elevii și parinții Școlii Gimnaziale „Ion Creanga” Bacau au dat startul primaverii, cu ocazia aniversarii a 30 de ani de existența, dar și a implinirii a 186 de ani de la nașterea patronului…

- Radu Paisvant (15 ani) din Iași, sportiv legitimat la C.S. Dinamo București, antrenat de Mihaela Liliac, respectiv Constantin Paisvant-tatal acestuia și Sergiu-Constantin Urzica (15 ani) sportiv legitimat la C.S.M. Moinești, antrenat de Mihai Ciocan, au ajuns in semifinalele probei de dublu, de…

- Un tanar in varsta de 20 de ani din Buhusi a fost protagonistul unui incident neplacut in Bacau. A pierdut controlul asupra masinii pe care o conducea si a lovit alte trei autoturisme, informeaza ProTV. Martorii au declarat ca acesta circula cu viteza mare cand, intr-o curba usoara, a ajuns pe celalalt…

- In cel mult 9 luni, buhușenii se vor putea bucura de un ansamblu sportiv ce va construit dupa toate regulile sportive actuale. Proiectul se va ridica pe fosta baza sportiva „Textila”, din localitate. Investiția se va face cu bani de la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei. Investiția,…

- GOLGHETERI… Dupa desfașurarea sezonului regulat din Liga 5 Vaslui, care a stabilit cele șase formații calificate in play-off, atacantul celor de la Viitorul Rebricea, Adrian Costin, conduce detașat in clasamentul golgheterilor, cu 24 de goluri marcate in 10 etape. In varsta de 20 de ani, Adrian Costin…

- Direcția de Sanatate Publica Bacau informeaza printr-un comunicat ca, la nivelul județului Bacau, au devenit operaționale pentru populația generala, 4 noi centre de vaccinare cu noua formula de vaccin impotriva infectiei cu SARS-CoV-2 – vaccinul Comirnaty Omicron BA 4-5. 1.Spitalul „Prof. Dr. Eduard…