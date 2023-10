Stiri pe aceeasi tema

- Oil Terminal vrea sa construiasca in parteneriat un terminal de bitum: Șase companii si-au semnalat intentia de participareOil Terminal Constanta, operatorul terminalului petrolier de stat de la Marea Neagra, vrea sa construiasca in parteneriat un terminal de bitum si a primit sase intentii de participare…

- Deși, la prima vedere, pare a fi un domeniu “pentru cunoscatori” ori rezervat unei elite care are o putere de ințelegere a fenomenului financiar, peste medie, nu este deloc așa. Discuția cu Ștefan si Elena Uleia, doi brokeri de acțiuni romanești de la Prime Transaction – broker autorizat ASF, ne-a clarificat…

- Productia de gaze a OMV Petrom s-a cifrat la 59.500 bep/zi, in trimestrul al treilea al acestui an, in scadere cu 2,3% comparativ cu perioada similara din 2022, conform datelor preliminare transmise, luni, Bursei de Valori Bucuresti, informeaza AGERPRES . Productia totala de hidrocarburi s-a ridicat…

- Din 18 septembrie si pana pe 3 octombrie, Ministerul Finantelor Publice va derula o noua runda de finantare prin titluri de stat Fidelis prin care investitorii persoane fizice imprumuta statul roman. Astfel, in editia de toamna a Fidelis, cu numarul 13, statul roman iese cu cinci tranșe de subscriere:…

- Din 18 septembrie și pana pe 3 octombrie, Ministerul Finanțelor publice va derula o noua runda de finanțare prin titluri de stat Fidelis. Investitorii sunt persoane fizice care imprumuta statul roman. Astfel, in ediția de toamna a Fidelis, cu numarul 13, statul roman iese cu cinci tranșe de subscriere:…

- LIFE IS HARD (LIH), companie de tehnologie listata la Bursa de Valori București și inclusa in indicele BET-AeRo, a incheiat primul semestru din 2023 cu o creștere de 75% a profitului net, acesta ajungand la 2,8 milioane lei, iar cifra de afaceri a companiei se ridica la 13,3 milioane lei, cu 7% mai…

- Bursa de Valori București a avut un rulaj de 67,33 milioane lei al pieței de acțiuni, concentrat in proporție de 69,37% pe primele cele mai tranzacționate 3 acțiuni. Astfel, titlurile OMV Petrom (SNP) au avansat cu 0,36%, pana la prețul de 0,5500 lei/acțiune, care au adunat transferuri de 24,09 milioane…

- Acțiunile Carbochim Cluj Napoca s-au apreciat cu aproximativ 333%. Cel mai mare producator de abrazive profesionale din Romania a crescut pe fondul unor tranzactii in valoare de 1,3 milioane de lei, inregistrand una dintre cele mai ridicate dinamici de la Bursa de Valori Bucuresti de la inceputul anului…