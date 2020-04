Stiri pe aceeasi tema

- Exercitiile fizice regulate practicate in timpul izolarii ajuta la mentinerea sistemului imunitar sanatos, conform unei analize realizate de un grup de cercetatori britanici, citat luni de Press Association. O echipa de specialisti de la Universitatea din Bath a concluzionat ca practicarea exercitiilor…

- Foarte multi dintre noi isi gasesc cu greu motivatia sa devina si sa ramana activi. Lipsa constanta de energie este un motiv des intalnit. Pentru a reusi sa isi creasca nivelul de energie multe persoane folosesc suplimente pre antrenament. Dar ce suplimente? Din multitudinea de produse cu unul sau de…

- Lipsa precipitatiilor din aceasta iarna a dus la un record negativ neegalat de mai bine de zece ani. Debitele principalelor cursuri de apa din judetul Suceava indica cifre cu adevarat ingrijoratoare. De exemplu, raul Siret avea la intrarea in tara un debit de 2,43 mc/secunda fata de un debit mediu ...

- Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis a organizat cel de-al doilea workshop tematic din cadrul Proiectului “Sa valorificam piata muncii din Banat prin nevoi realiste”, finantat printr-un program de Cooperare Transfrontaliera Romania – Serbia.

- Societatile din turism duc si ele lipsa de angajati, fiind nevoite sa aduca lucratori din afara tarii, cei mai multi din Asia. La cateva hoteluri din statiunea Baile Herculane, turistii sunt serviti la masa de ospatari din Nepal. Angajatii straini primesc masa, cazare si un salariu dublu fata de tara…

- Cantareața islandeza Bjork folosește inteligența artificiala pentru a crea o muzica ale carei sonoritați se modifica in funcție de starea vremii, arata Smart The Fusion, pastrand un loc special pentru piesele interpretei in playlist, potrivit Mediafax.ro.Bjork a colaborat cu compania microsoft…

- ANCOM a aplicat amenzi in valoare de peste un milion si jumatate de lei operatorilor de telefonie mobila care nu asigura semnal de telefonie mobila. Institutia a verificat acoperirea cu servicii de voce mobila in aproximativ 13.400 de localitati, adica in toate localitatile cu mai mult de 10 locuitori,…

- Gabriela Scutea, unul dintre cei opt candidati pentru funcția de procuror șef al Parchetului General, a spus, marți, in cadrul audierilor, ca a observat o lipsa de reacție a Ministerului Public in cazul dosarelor Colectiv si Tandarei, scrie Monitorul Justiției, anunța MEDIAFAX.In cadrul audierii…