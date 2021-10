Tanara firma germana Flixbus va cumpara Greyhound, marca legendara și lider american al autocarelor pe distanțe lungi. Flixbus va plati 172 milioane de dolari catre Firstgroup, actualul proprietar britanic al Greyhound. „Achiziția Greyhound este un pas major inainte in dezvoltarea Flixbus”, a declarat Jochen Engert, președinte și cofondator al companiei germane care a realizat o […] The post Ogarii cenușii au alt stapan: Germania preia fraiele legendarei companii americane Greyhound first appeared on Ziarul National .