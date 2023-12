Stiri pe aceeasi tema

- PNL Campia Turzii, grupul de interese cu un fler aparte pentru transformarea utilitații publice intr-o veritabila gainușa cu oua de aur. Observam cu cata maiestrie au reușit sa metamorfozeze doua societați comerciale, “Compania de Salubritate” și “Domeniul Public”, in adevarate agenții financiare. E…

- Un șofer din Campia Turzii a fost atat de beat la volanul unui BMW cu care circula prin Campia Turzii, incat a intrat direct intr-un autoturism care aștepta la semafor, proiectandu-l intr-o alta mașina care aștepta și ea la același semafor! Incidentul s-a produs in seara zilei de 28 septembrie 2023,…

- Artiștii și pasionații de arta iși dau intalnire weekendul acesta la Campia Turzii, in cadrul unei noi expoziții organizata de Asociația Artiștilor Plastici. Evenimentul va avea loc sambata, 25 noiembrie 2023, incepand cu ora 18:00, la Hotel Restaurant Liador, in sala festiva. Articolul „Fucsia”, expoziție…

- DGASPC Dambovița, institutie afla in subordinea CJ Dambovița, a dat ieri, in folosința o sala noua de activitați la CIAPAD Țuicani, o investiție care este de mare folos beneficiarilor cu dizabilitați. Sala a fost reamenajata, iar aici persoanele cu dizabilitați iși vor depași propriile limite in…

- Campania “Cumpara romanește” nu este doar un slogan in Campia Turzii. Ea se constituie ca o coloana vertebrala a programelor economice pe care PSD le propune și le implementeaza in actuala guvernare. A achiziționa produse romanești nu este doar o alegere comerciala, ci un autentic gest de PATRIOTISM…

- De luni de zile, oamenii cer atat administrației locale din Turda, cat și din Campia Turzii sa repare locurile de joaca pentru copii și sa asigure masuri optime pentru siguranța celor mici. Iata ca din cauza indiferenței inevitabilul s-a produs. O fetița din Campia Turzii s-a ranit grav dupa ce a cazut…

- Demersul Digi24 de a incuraja donarea de sange și de a salva astfel viața pacienților continua. Campania "Avem același sange" este vineri la Zalau. Pana acum, peste 3.700 de romani din 17 județe s-au alaturat campaniei și au fost donatori. Nevoia de sange din spitale este insa uriașa. Așa ca gestul…

- Ca și in anii precedenți, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea au dat curs invitației de a ajuta la protejarea mediului inconjurator și au participat la acțiunea de ecologizare organizata sub egida ”Let’s do it, Romania!”. „Let’s Do It, Romania!” a revenit și anul acesta cu o noua…