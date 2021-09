Ofițerul lui Barna, uitat de Superman la MAE! Iata ca in ziua in care a curațat Guvernul de toate ”ramașițele” useriste, Florin Cițu a avut viziunea ca astfel a devenit un Superman al clasei politice. Iata insa ca exista și o excepție… Pentru ca, numit cu doar cateva zile inainte director general adjunct al Agenției de Cooperare Internaționala pentru Dezvoltare – RoAid, Mihai […] The post Ofițerul lui Barna, uitat de Superman la MAE! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

