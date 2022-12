Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii anticorupție acuza avocații fostului lider democrat Vladimir Plahontiuc de tendințe de tergiversare a examinarii demersului privind finalizarea urmaririi penale in lipsa invinuitului in dosarul denumit generic „Frauda Bancara”. Procuratura Anticorupție (PA) reamintește ca la 22 august a inaintat…

- Noua persoane, printre care un fost șef de instituție și angajați ai acesteia, au fost trimiși in judecata in dosarul penal denumit generic „Achiziționarea blanchetelor pentru pașapoarte”, transmite Vocea Basarabiei. Potrivit Procuraturii Anticorupție (PA), in privința a doua din aceste persoane este…

- Fosta președinta a Parlamentului Zinaida Greceanii și deputatul socialist Corneliu Furculița au statut de invinuiți in dosarul „kuliok”. Potrivit unor surse ale Ziarului de Garda, aceștia sunt banuiți inclusiv de savarșirea infracțiunilor de acceptare a finanțarii PSRM din partea unei „organizații criminale”…

- Prin sentința Judecatoriei Chișinau, sediul Buiucani din 24 octombrie 2022, tanarul acuzat de savarșirea infracțiunii de omor, comis cu o deosebita cruzime, asupra unei fetițe in varsta de 2 ani a fost condamnat la 13 ani și 4 luni de inchisoare, cu executarea pedepsei in penitenciar de tip inchis. Sentința…

- Cinci persoane invinuite in dosarul finanțarii ilegale a protestelor organizate de Partidul ȘOR au fost plasate in arest preventiv, iar alte 17 persoane se afla in arest la domiciliu, anunța Procuratura Anticorupție (PA), care a mai precizat ca la 22 octombrie, Judecatoria Chișinau, sediul Ciocana a…

- Procuratura Anticorupție (PA) informeaza ca marți, 18 octombrie, Judecatoria Chișinau, sediul Ciocana a admis parțial demersul inaintat de PA privind prelungirea arestului la domiciliu pe un termen de 30 zile a invinuitei Marina Tauber, inlocuind-o cu masura preventiva „eliberarea provizorie sub control…

- Procuratura Anticorupție informeaza ca ieri, 18 octombrie, Judecatoria Chișinau, sediul Ciocana a admis parțial demersul inaintat de Procuratura Anticorupție privind prelungirea arestului la domiciliu pe un termen de 30 zile a invinuitei Marina Tauber, inlocuind-o cu masura preventiva „eliberarea provizorie…

- Petru Merineanu, cumnatul fostului președinte al țarii Igor Dodon, a fost scos din arest la domiciliu și plasat sub control judiciar pentru 30 de zile. Decizia a fost pronunțata de catre magistrații Judecatoriei Chișinau, sediul Ciocana. Masura preventiva a fost inlocuita sub forma de arest la domiciliu…