- Chestorul Tiberiu Jim Giurea, șeful Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Timișoara, a incercat sa se delimiteze de scandalul izbucnit dupa ce DIICOT a declanșat operațiunea care i-a vizat pe comisarul șef Dan Chioreanu, șeful combaterii migrației ilegale in STPT Timiș. și a celorlalți…

- Joi au loc percheziții la Poliția de Frontiera din Timișoara, dar și la locuințele mai multe angajați ai PTF. Mai multe persoane sunt suspectate ca ar fi ajutat rețelele de trafic de migranți. Ofițerii DGA și procurorii DIICOT București fac percheziții, joi, la sediul Poliției de Frontiera Timișoara,…

- Operațiune de proporții a DIICOT structura centrala – polițiști de la DGA și de la „Crima Organizata” au descins, astazi, la sediul Poliției de Frontiera din Timișoara. Conform primelor informații, sunt percheziționate birourile mai multor polițiști de frontiera de la STPF Timiș, care sunt implicați…

- Percheziții la sediul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Timișoara, joi dimineața. Cei de la DGA și DIICOT, structura centrala, au descins la sediul instituției intr-un dosar care ar viza fapte de trafic de migranți și acte de corupție.

- Aproape 20 de perchezitii au avut loc simultan, marti dimineata, in judetul Timis si in municipiul Bucuresti. Politistii de frontiera specializati in combaterea migratiei ilegale din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Timisoara, impreuna cu politisti specializati in combaterea…