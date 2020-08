Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 4 august, la ora 02.00, echipajele Inspectoratului pentru situații de urgența Maior Constantin Ene al județului Bacau s-au deplasat in mun. Onesti, str. Dobrogeanu Gherea, pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o locuința. La sosirea la locul intervenției sa constatat ca incendiul se manifesta…

- In data de 27 iulie 2020, echipa pirotehnica a Inspectoratului pentru situații de urgența “Mr. Constantin Ene” al județului Bacau a fost solicitata sa intervina in comuna Oituz, in vederea asanarii terenului de muniția ramasa neexplodata. La locul intervenției, echipa pirotehnica a descoperit un proiectil…

- Doi barbați de 30 și, respectiv, 33 de ani, din Bacau, au murit, astazi, intr-un acident rutier petrecut pe DN11, in apropiere de Onești. Conform Inspectoratului Județean de Poliție, cei doi barbați se deplasau cu o motocicleta care a incercat sa depașeasca un tractor, condus de un barbat de 48 ani,…

- Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Bacau, impreuna cu reprezentanti ai Garzii Forestiere au efectuat 7 percheziții domiciliare la sediile unor firme și la domiciliile unor persoane banuite de evaziune fiscala. Politisti de la economic, de ordine publica si criminalisti, impreuna…

- Duminica, 21 iunie, la ora 12:15, echipa pirotehnica a Inspectoratului pentru Situații de Urgența “Mr. CONSTANTIN ENE” al Județului Bacau a fost solicitata sa intervina pentru o misiune de asanare in zona Valea Uzului, orașul Darmanești. La sosirea la fața locului pompierii pirotehniști au identificat…

- In acest weekend, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacau au acționat pentru menținerea unui climat de ordine și siguranța publica si combaterea faptelor ilicite. Astfel, in perioada 12-14 iunie a.c., polițiștii au intervenit la 267 de evenimente, dintre care 248 au fost sesizate…

- Astazi, 28 mai a.c., politistii din cadrul Postului de Politie Sarata au fost felicitati de conducerea Inspectoratului de Politie Judetean Bacau pentru modul in care s-au implicat in activitati in sprijinul comunitatii in care isi desfasoara activitatea. Premergator sarbatorilor pascale, politistii…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Bacau au actionat pe raza judetului pentru siguranta traficului rutier. In perioada 15-17 mai a.c., politisti rutieri si de ordine publica, impreuna cu jandarmi si politisti locali au actionat pe drumurile publice din judet pentru siguranta traficului…