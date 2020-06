Stiri pe aceeasi tema

- Ofiterul de politie judiciara in cadrul IGPR care a pretins 1,1 milioane de euro mita si care a fost prins in urma unui flagrant a fost trimis in judecata de procurorii DNA in stare de arest preventiv. Acesta este acuzat de luare de mita, trafic de influenta si permiterea accesului unei persoane…

- Marius Aurelian Fleancu, ofiter de politie judiciara in cadrul IGPR, a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat ca ar fi cerut de la un om de afaceri suma de 1,1 milioane de euro, transmite Agerpres.Procurorii DNA au dispus trimiterea in…

- Marius Aurelian Fleancu, ofiter de politie judiciara in cadrul IGPR, a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat ca ar fi cerut de la un om de afaceri suma de 1,1 milioane de euro. Potrivit unui comunicat al DNA transmis, joi, AGERPRES,…

- Procurorii DNA au dispus trimiterea in judecata a unui fost ofiter de politie judiciara in cadrul IGPR. In completarea comunicatului nr. 278 din 2 mai 2020, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a coruptiei au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest…

- Un ofiter de politie judiciara in cadrul IGPR - Directia de Investigare a Criminalitatii Economice a fost reținut pentru luare de mita si trafic de influenta. Barbatul este urmarit penal, potrivit unui comunicat al DNA.

- Procurorii DNA au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea unui ofiter de politie judiciara in cadrul IGPR - Directia de Investigare a Criminalitatii Economice, pentru comiterea infractiunilor de luare de mita si trafic de influenta.

- Procurorii DNA au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea unui ofiter de politie judiciara in cadrul IGPR - Directia de Investigare a Criminalitatii Economice, pentru comiterea infractiunilor de luare de mita si trafic de influenta, informeaza un comunicat DNA transmis sambata stiripesurse.ro…

- Procurorii DNA au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea unui ofiter de politie judiciara in cadrul IGPR - Directia de Investigare a Criminalitatii Economice, pentru comiterea infractiunilor de luare de mita si trafic de influenta, informeaza un comunicat DNA transmis sambata AGERPRES.…