Stiri pe aceeasi tema

- Procuratura din Paris a comunicat duminica agentiei dpa ca a primit un raport din partea OLAF (Oficiul European de Lupta Antifrauda) in care Marine Le Pen, candidata de extrema dreapta la presedintia Frantei, este acuzata de deturnare de fonduri. Turul doi al alegerilor prezidențiale din Franța, in…

- Procuratura din Paris a confirmat ca a primit un raport OLAF (Oficiul European de Lupta Antifrauda) in care Marine Le Pen, candidata de extrema dreapta la președinția Franței, este acuzata de deturnare de fonduri.

- Fostul presedinte socialist Francois Hollande i-a indemnat joi "pe francezi sa voteze pentru Emmanuel Macron" in turul al doilea al prezidentialelor la 24 aprilie, in numele "coeziunii Frantei" si "viitorului sau european", scrie AFP preluat de agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Principalul suspect in dosarul atacurilor teroriste comise in 13 noiembrie 2015 la Paris, Salah Abdeslam, a declarat miercuri, in fata judecatorilor, ca a ''renuntat'' la planul initial de a se arunca in aer in seara atentatelor din capitala franceza, relateaza AFP, dpa si politico.eu. ''Intru in acest…

- Candidata de extrema-dreapta la președinția Franței, Marine Le Pen , a declarat ca iși va continua campania in turul doi al alegerilor prezidențiale cu „calm și determinare”, invațand lecțiile din duelul anterior cu actualul președinte Emmanuel Macron. Macron și Le Pen au ieșit invingatori in primul…

- Presedintele in functie, Emmanuel Macron, si candidata de extrema-dreapta Marine Le Pen s-au calificat in turul al doilea al alegerilor prezidentiale din Franta, ce va avea loc pe 24 aprilie, conform primelor estimari ale sondajului Ifop la iesirea de la urne, informeaza Reuters. Citește și: Mama pilotului…

- Presedintele in functie, Emmanuel Macron, si candidata de extrema-dreapta Marine Le Pen s-au calificat in turul al doilea al alegerilor prezidentiale din Franta, ce va avea loc pe 24 aprilie, conform primelor estimari ale sondajului Ifop la iesirea de la urne, transmite Reuters.

- Agenția RIA Novosti nu e optimista, spune ca Le Pen are șansa a doua, dar il critica pe Macron, despre care crede ca nu e un președinte real, „ci un proiect de PR al elitelor pro atlantice”, vandute SUA. Rusia transmite un mesaj Franței, in ziua primului tur al alegerilor prezidențiale, prin agenția…