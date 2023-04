Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Boloș, ministrul Proiectelor Europene, a anunțat ca Executivul are in pregatire acordarea de noi vouchere de care vor beneficia 220.000 de romani, scrie News.ro . Este vorba de familiile cu peste cinci copii, persoanele care nu pot munci și cele varstnice care traiesc fara niciun sprijin. Banii…

- Ministrul Agrilcuturii, Petre Daea a declarat vineri, 7 aprilie, dupa intalnirea cu reprezentanții fermierii care protesteaza in Capitala, ca autoritațile au publicat actul normativ care stabileste modul de acordare a banilor de la Comisia Europeana, cei 10 milioane de euro, care au fost dublati de…

- Piața Decebal din Bistrița urmeaza sa fie reabilitata. In locul tarabelor acoperite de acum va sta un complex in care producatorii locali și din afara pot sa iși vanda produsele. Piața din Decebal va fi daramata, spune Ioan Turc, primarul Bistriței. In locul sau va fi ridicata o cladire care va deservi…

- Elevii și studenții romani care participa la competiții internaționale vor fi sprijiniți, de acum incolo, atat pentru realizarea proiectelor cat și pentru deplasare, cu burse de cercetare prin programul Henry Coanda lansat, marți, de ministerul Digitalizarii. Pe langa fondurile obținute pentru burse,…

- Banii vor fi utilizati pentru finantarea activitatilor Organizatiei de Management al Destinatiei OMD Mamaia Constanta.O noua taxa a fost instituita pentru statiunea Mamaia, fiind perceputa ca o taxa de dezvoltare si promovare a turismului. Banii astfel incasati in temeiul taxei speciale vor fi utilizati…

- Anunț de participare pentru Finantarea nerambursabila de la bugetul propriu al Județului Ialomița, pentru activitati sportive din cadrul programului sportiv de utilitate publica ”Promovarea sportului

- Ciprian Deac (37 de ani), „veteranul” lui CFR Cluj, a glumit pe seama varstei sale, imediat dupa derby-ul caștigat autoritar in fața rivalei Universitatea Cluj, scor 4-0. Intrebat deseori ia in calcul retragerea, liderul incontestabil al „feroviarilor” spune ca nu se gandește momentan la retragere.…

- Consiliul Județean Vrancea sprijina și finanțeaza din bugetul județului și in acest an proiectele menite sa implice tinerii și nu numai in activitați care sa impulsioneze viața comunitații. In acest an, administrația județeana a alocat un buget de 2 milioane de lei, pentru proiecte din domeniile: educație…