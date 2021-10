Stiri pe aceeasi tema

- Raport dur facut de administratorul judiciar impotriva acționariatului spaniol, condus de Pablo Cortacero. Oamenii lui Razvan Zavaleanu au explicat in 986 de pagini mecanismele prin care ibericii au crescut in 10 luni deficitul clubului de la 3,9 milioane E la 7,1 milioane E. ...

- Implicați in programul DDB, Mircea Lucescu și fiul sau, Razvan, ar putea sa se implice mai mult la Dinamo, dupa ce clubul va avea un nou stadion. „O sa vina o vreme, pesemne, cand o sa pun și eu umarul. O sa vina o vreme!”, anunța Mircea Lucescu la inceputul lunii octombrie, fara insa a da mai multe…

- Razvan Zavaleanu, administratorul judiciar de la Dinamo, anunța ca Dario Bonetti (60 de ani) nu mai este antrenorul lui Dinamo. „Nu a fost o rezilieze bilaterala, ci unilaterala, in baza legii insolvenței. Dario Bonetti nu mai este antrenorul celor de la Dinamo!”, a declarat Zavaleanu, conform Fanatik.…

- Din cauza datoriilor prea mari acumulate in perioada lui Pablo Cortacero la Dinamo, clubul din Stefan cel Mare a decis in vara sa intre in a doua insolventa din istorie.Potrivit Realitatea.net, Razvan Zavaleanu, administratorul judiciar al lui Dinamo, a facut public raportul prin care se prezinta cauzele…

- Razvan Zavaleanu, administratorul judiciar al lui Dinamo, a prezentat concluzia raportului de cauze și imprejurari care a dus la intrarea clubului in insolvența. Ripensia Timișoara - Dinamo, din „șaisprezecimile” Cupei Romaniei, se joaca astazi, de la ora 18:45, liveTEXT AICI! Pablo Cortacero și Alex…

- Ionuț Negoița, fostul patron al celor de la Dinamo, a vorbit pe durata interviului-eveniment acordat Gazetei și despre acuzațiile conform carora ar fi in spatele aducerii lui Pablo Cortacero și a spaniolilor care au lasat clubul cu ochii in soare. Citește aici interviul integral cu Ionuț Negoița. Dezvaluiri-șoc…

- Ionuț Negoița, 47 de ani, a dezvaluit cum este viața sa dupa ce a renunțat la clubul din Ștefan cel Mare și a respins orice acuzație vizavi de faptul ca ar fi fost in spatele acțiunilor distructive ale lui Pablo Cortacero. Fostul finanțator al lui Dinamo dezvaluie ca a fost contactat de oameni din anturajul…

- Pablo Cortacero, patronul din acte al echipei Dinamo apare printre creditorii care vor sa-și recupereze banii investiți in Ștefan cel Mare. Administratorul judiciar Razvan Zavaleanu e surprins: „E simpatic. Poate pentru cei 500.000 de euro”. Tribunalul București a publicat astazi, pe portajul just.ro,…