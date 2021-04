Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana va incheia in zilele urmatoare un nou contract cu asocierea Pfizer-BioNTech pentru achizitionarea a 1,8 miliarde de doze de vaccin anti-COVID-19, livrabile incepand de anul acesta si pana in anul 2023, a declarat vineri presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, relateaza…

- CE cere Romaniei refacerea Planului Național de Redresare și Reziliența Foto: gov.ro. România este în negocieri cu Comisia Europeana asupra Planului Național de Redresare și Reziliența, a declarat astazi premierul Florin Cîțu, explicând ca forul european nu a respins documentul,…

- Presedintele elvetian Guy Parmelin se va deplasa vineri la Bruxelles pentru o intalnire cu sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, in legatura cu un tratat blocat care ameninta sa inghete relatiile dintre Elvetia si cel mai mare partener comercial al sau, transmite joi Reuters. Numerosi…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, catalogat de catre premierul italian drept un ”dictator”, denunta ”impertinenta si lipsa de respect” a lui Mario Draghi, relateaza Reuters. Fostul presedinte al Banci Centrale Europene (BCE) l-a acuzat joia trecuta pe seful statului turc de faptul ca…

- Premierul Italiei, Mario Draghi, i-a cerut miercuri presedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, sa accelereze reactia Uniunii la epidemia de coronavirus, in special in privinta vaccinurilor, transmite AFP. "Obiectivul prioritar de a apasa acceleratia reactiei europene la COVID-19, in special…

- Comisia Europeana îsi intensifica actiunile de combatere a numarului în crestere de fraude cu vaccinuri împotriva COVID-19 si de tragere la raspundere a celor responsabili, a declarat miercuri presedinta executivului comunitar, relateaza Reuters citata de Agerpres. Pe de alta parte,…

- Comisia Europeana va lansa miercuri un program menit sa studieze mutatiile coronavirusului. Anuntul a fost facut de presedinta Comisiei, Ursula von der Leyen, intr-un interviu acordat pentru editia de marti a cotidianului financiar francez Les Echos. Numit „Hera incubator”, noul program „va reuni companii…

- Economia Uniunii Europene risca sa sufere o lovitura de aproximativ 90 de miliarde de euro in acest an, daca ritmul vaccinarilor COVID-19 in blocul comunitar nu atinge nivelul din alte regiuni. Acesta este avertismentul grupului german de asigurari Allianz. Guvernele UE sunt criticate pentru debutul…