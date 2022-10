Oficiali ai OPEC şi OAPEC: Reducerea producţiei de petrol este corectă; piaţa trebuie stabilizată Al Ghais a facut declaratia in timpul unei vizite de doua zile la Alger. Secretarul general al Organizatiei Tarilor Arabe Exportatoare de Petrol (OAPEC), Ali bin Sabt ,a declarat la randul sau, sambata, ca decizia OPEC+ de a-si reduce obiectivul de productie de petrol este corecta si a fost luata la momentul potrivit. Decizia a luat in considerare incertitudinea din jurul performantei economiei globale si a fost in concordanta cu abordarea de succes adoptata de OPEC+ in luarea de masuri proactive pentru a evita orice dezechilibre pe piata petrolului, in special pe partea cererii si a ofertei,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre evenimentele importante din perioada ITU 2022, Conferința Plenipotențiara a ITU, a fost și semnarea unor memorandumuri de ințelegere intre Romania, reprezentata de ANCOM, cu reprezentanții instituțiilor similare din Statele Unite ale Americii, Polonia, Algeria, Egipt și Bahrain. Astfel,…

- Rusia, Arabia Saudita și alți producatori la reuniunea OPEC+ planuiesc sa anunțe o reducere drastica a producției de petrol, relateaza Financial Times, citand surse.Marimea reducerii nu a fost inca convenita. Arabia Saudita și Rusia fac eforturi pentru a reduce producția cu unul pana la doua milioane…

- Preturile petrolului au crescut miercuri cu peste 1%, iar in timpul sedintei au atins maxime ale ultimelor trei saptamani, in urma deciziei OPEC+ de a efectua cele mai mari reduceri ale productiei de dupa pandemia de Covid, din 2020, in pofida unei oferte limitate si a opozitiei Statelor Unite si a…

- Olaf Scholz, in varsta de 64 de ani, prezenta ”simptome usoare” de gripa si a fost testat pozitiv covid-19 luni. El s-a izolat in apartamentul sau de la sediul Cancelariei, anunta Steffen Hebestreit. Cancelarul urmeaza sa participe virtual la reuniunile prevazute in zilele urmatoare, precizeaza purtatorul…

- Omul de afaceri rus Evgheni Prigojin a declarat luni ca a fondat compania militara privata Wagner Group in 2014, prima confirmare publica a unei legaturi cu mercenarii care lupta pentru Putin, legatura pe care a negat-o anterior, scrie Reuters, care preia informații publicate in Rusia.Grupul Wagner,…

- Partea controlata de forțele ruse in regiunea Zaporojie, din sud-estul Ucrainei, exporta pana la 7.000 de tone de cereale pe zi, au anunțat sambata autoritațile instalate de Rusia in aceasta regiune, potrivit Reuters . Ucraina a acuzat Rusia, cel mai mare exportator de grau din lume, ca fura cereale…

- Ucraina a anuntat luni ca a lovit o baza a gruparii paramilitare Wagner, ai carei membri sunt acuzati de Kiev ca lupta de partea trupelor ruse, si ca a distrus un pod din apropierea orasului ocupat Melitopol, din regiunea Zaporojie, informeaza AFP. Potrivit guvernatorului regiunii Luhansk (estul Ucrainei),…

- Fabrica de drone turcești Bayraktar va fi demilitarizata imediat daca se deschide in Ucraina, a avertizat marți, 9 august, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza agenția rusa presa Tass , controlata de stat. Reacția oficialului vine in contextul informațiilor potrivit carora compania…