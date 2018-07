Comisarul UE pentru justiție, Vera Jourova, a asemanat propunerea lui Matteo Salvini de a organiza un recensamant al romilor din Italia, cu Conferința de la Wannsee din 1942, in timpul careia naziștii au planificat Holocaustul.Vorbind in fața Parlamentului European reunit la Bruxelles, exponentul ceh al Comisiei Juncker a abordat un subiect extrem de dezbatut: integrarea nomazilor in Italia, potrivit Il Giornale , citat de Rador.