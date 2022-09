OFICIAL – Școlile din Maramureș care funcționează fără autorizație de securitate la incendiu Zeci de unitați școlare din județ vor incepe anul școlar 2022-2023 fara a avea acea autorizație de securitate la incendiu. In total, potrivit datelor furnizate de catre Inspectoratul Școlar Județean Maramureș, sunt 56 de unitați de invațamant neautorizate ISU. Este vorba despre Școala Profesionala Repedea, Școala Profesionala Ruscova, Școala profesionala Poienile de sub Munte (2 cladiri), Liceul Teoretic „Petru Rareș” Targu Lapuș (3 cladiri), Școala primara nr. 3 Borșa, Gradinița cu program prelungit nr.9 Borșa, Colegiul de Arte Baia Mare, Colegiul Economic „Nicolae Titulescu” Baia Mare (2 cladiri),… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

