OFICIAL - România va petrece Sărbătorile de iarnă în stare de alertă Starea de alerta pe teritoriul Romaniei a fost prelungita cu inca 30 de zile incepand de luni. Citește și: Razboi psihologic pe trei functii: Compromisul lui Orban, respins de Barna (surse)



Hotararea privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu 14 decembrie, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 a fost adoptata vineri de Guvern si publicata in Monitorul Oficial, informeaza Agerpres.



Hotararea de Guvern a fost adoptata conform propunerilor aprobate joi… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

