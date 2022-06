Stiri pe aceeasi tema

- Viceprim-ministrul guvernului din Crimeea, Georgi Muradov, a declarat ca Ucraina a pierdut pentru totdeauna accesul la Marea Azov dupa ofensiva rusa din sudul țarii, informeaza agenția RIA Novosti, citata de The Guardian . „Marea Azov este pierduta pentru totdeauna de Ucraina. Porturile din regiunile…

- Primarul numit de Moscova in orașul Energodar din sudul Ucrainei, unde se afla și centrala nucleara de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, a fost ranit duminica intr-o explozie, au anuntat un oficial ucrainean si agentiile de presa ruse, scrie Digi24.ro . Andrei Shevtchik a fost numit primar in Energodar…

- Un oficial numit de Rusia in regiunea ucraineana Herson sustine ca administratia regionala ii va cere presedintelui rus Vladimir Putin sa anexeze regiunea Federatiei Ruse, potrivit agentiei de presa rusa RIA Novosti, citata de Associated Press. El a subliniat ca cetatenii de pe teritoriul regiunii vor…

- Rusia continua sa-și intensifice ofensiva in estul Ucrainei, unde lupta pentru orașul Izium continua. De asemenea, se duc lupte la oțelaria Azovstal din Mariupol, unde se crede ca sunt peste 1.000 de luptatori ucraineni și peste 100 de civili. Oficial, de la inceputul razboiului, in Ucraina au fost…

- Consiliul de Securitate al ONU a emis sambata primul sau comunicat oficial privind razboiul din Ucraina, insa s-a abținut de la a folosi cuvintele „razboi”, „conflict” sau „invazie”, transmite The Guardian. Insa comunicatul a „exprimat temerea profunda privind menținerea pacii și securitații Ucrainei”…

- Un supermarket ucrainean popular din regiunea de sud Zaporojie a anuntat o mare redeschidere sambata sub o noua conducere – rusa. Este cel mai recent semn al incercarilor fortelor de ocupatie ale Moscovei de a elimina identitatea ucraineana in teritoriile aflate sub controlul sau. In Enerhodar, oras…

- Rusia a desfasurat lansatoare mobile de rachete de tip Iskander-M la mai putin de 60 de kilometri de frontiera cu Ucraina, anunta duminica Statul Major al armatei ucrainene, relateaza AFP. ”Apoi inamicul a crescut numarul militarilor in regiunea Belgorod, prin transferul si concentrarea unor unitati…

- Dupa ce Rusia a inceput sa-i bombardeze orașul, Alena Zagreba a inceput sa filmeze urmarile. Spre deosebire de ceilalți locuitori din Mariupol, tanara, care a reușit intre timp sa plece din oraș, a stat pana in ultima clipa in apartamentul ei, reușind astfel sa ofere o alta perspectiva asupra atacurilor…